Dreijähriges Kind starb in Großbritannien nach „extremer veganer Diät“

Coventry – An starker Unterernährung ist ein dreijähriger Bub in Großbritannien gestorben. Schuld waren seine Eltern, entschied ein Gericht und schickte das Paar für lange Zeit ins Gefängnis. Der Vater wurde zu 24,5 Jahren und die Mutter zu 19,5 Jahren Haft verurteilt. Die Eltern hätten dem Kind eine „extreme vegane Diät“ auferlegt und damit dazu beigetragen, dass es verhungerte, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den Richter in der Stadt Coventry.