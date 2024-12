Training in Beaver Creek: Gut-Behrami war die Beste, Tirolerin Wechner stürzte

Der Countdown für die erste Saison-Abfahrt im Damen-Ski-Weltcup läuft. Beim zweiten Training am Donnerstag für das Rennen am Samstag war Lara Gut-Behrami (SUI) die Schnellste. Cornelia Hütter kam mit 1,27 Sekunden Rückstand als beste Österreicherin auf Platz sechs. Die Tirolerin Lena Wechner stürzte indes.

Beaver Creek – Die „Birds-of-Prey“-Piste hat ihr erstes Opfer gefordert. Die junge Tirolerin Lena Wechner kam beim zweiten Abfahrtstraining am Donnerstag in Beaver Creek kurz nach der zweiten Zwischenzeit zu Sturz. Ersten Informationen zufolge dürfte der Ausfall der 24-jährigen Zillertalerin nicht ganz schlimme Folgen haben, auch wenn der Schock zunächst groß war. Sie rutschte über die Piste, landete jedoch glücklicherweise nicht im Netz. Untersuchungen folgen, zumindest blaue Flecken und Schwellungen dürften ihr aber wohl nicht erspart bleiben.

Die Schnellste im zweiten Testlauf auf der erstmals für eine Damen-Abfahrt frei gegebenen Raubvogel-Piste in Colorado war die Schweizerin Lara Gut-Behrami in 1:31,87 Minuten. Sofia Goggia, die nach ihrem Schienbeinbruch im Februar nun ihr Comeback feiern will, kam mit der zweitschnellsten Zeit ins Ziel (+0,67 Sek.). Auf Rang drei landete in dem von einigen Torfehlern geprägten Training Federica Brignone (ITA), Trainingsschnellste am Mittwoch.