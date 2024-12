Brasilianischer Präsident Lula erneut am Gehirn operiert

Dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva wurde am Donnerstagabend ohne Komplikationen eine Drainage aus dem Schädel entfernt. Dies teilten seine Ärzte in einem Schreiben mit, nachdem sie den Eingriff erfolgreich abgeschlossen hatten. Lula, der am Dienstag notoperiert wurde, um Blutungen in seinem Schädel zu stillen, sei nach wie vor bei klarem Verstand und spreche normal, schrieben die Ärzte des Sirio-Libanes-Krankenhauses in Sao Paulo.