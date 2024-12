Zeit zum Abschalten und Auftanken: Caritas unterstützt pflegende Angehörige

Innsbruck – „Vor acht Jahren starb meine leibliche Mutter und hinterließ zwei behinderte Kinder – meine Halbschwestern. Damals hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht.“ So beginnt die Geschichte von Margit Mair, einer von zahlreichen pflegenden Angehörigen in Tirol. Aufopfernd kümmert sie sich um ihre beiden Schwestern. Eine Unterbringung in einer betreuten Einrichtung wollte sie so lange wie möglich verhindern und war dann auch nahezu unmöglich. In passenden Unterkünften waren kaum Plätze verfügbar.