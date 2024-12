Spenden, sparen und gut speisen: Haubenküche für schmale Börsen ist ein Erfolg

Lienz – Man nehme 14 Osttiroler HaubenköchInnen, den Rotary Club, das Rote Kreuz, zwei Sozialmärkte und einen engagierten Buchverlag: fertig ist ein Sozialprojekt, das Menschen mit wenig Geld auf doppelte Weise unterstützt. Einerseits finanziell, andererseits mit Ideen für gute und günstige Mahlzeiten. Das Projekt, ein Kochbuch, ist seit 2022 im Handel und brachte bisher 20.000 Euro ein. Am Donnerstag wurde im Lienzer Rotkreuz-Zentrum der Spendenscheck übergeben.

Auch Josef Mühlmann steuerte einige Rezepte bei. Er hat in seinem Gannerhof in Innervillgraten vier Hauben erkocht und ist weit über die Bezirksgrenzen bekannt. „Gutes Essen muss nicht teuer sein“, sagt Mühlmann. „Zutaten wie Rollgerste oder Polenta haben bei uns eine lange Tradition und kosten nicht viel. Es sind 14 verschiedene Köche im Buch vertreten, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Josef Mühlmann vom hochdekorierten Gannerhof in Innervillgraten steuerte Rezepte bei.

Gerade jetzt vor Weihnachten wäre „Koch mit uns“ ein guter Kauf, empfiehlt Hilgartner. Man kann das Buch behalten, verschenken oder – wie es einige Großspender schon getan haben – dem Roten Kreuz für seine „Tafel“ überlassen. Bei dieser Essensausgabe, die jede Woche in Lienz und in Sillian stattfindet, gehen die gespendeten Bücher direkt und gratis an jene Menschen, die auf Nahrungsmittel der „Tafel“ angewiesen sind.