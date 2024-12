Zwei Alkofahrten führten zu Rettungseinsätzen in Musau und Lienz

Zwei Unfälle mit alkoholisierten Autofahrern ereigneten sich am Donnerstagabend bzw. in der Nacht auf Freitag in Musau und Lienz. Eine Person wurde dabei verletzt, der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen ist groß.

Musau, Lienz – In der Nacht auf Freitag, kurz nach 3 Uhr, war ein 29-jähriger Einheimischer mit zwei weiteren Personen im Auto auf der Fernpassstraße in Musau Richtung Vils unterwegs. Wie sich später herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Er geriet schließlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus, stieß gegen eine Leitschiene, schlitterte zurück auf die Straße und rutschte dann über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort kam das Auto am Dach zu liegen.

Der 29-jährige Lenker wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Am Pkw entstand laut Polizei schwerer Sachschaden. Im nächtlichen Einsatz stand auch die Feuerwehr Musau.

Betrunkener in Lienz krachte gegen parkenden Pkw

Ein paar Stunden zuvor kam es in Lienz ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. So war am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein 41-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Tristacher Straße in Richtung Osten unterwegs.