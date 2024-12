Skisprungwelt trauert um ehemaligen deutschen Cheftrainer Steiert

Die Skisprungwelt trägt Trauer: Laut Informationen des Fachportals skispringen.com verstarb der ehemalige deutsche und russische Cheftrainer Wolfgang Steiert am Donnerstag im Alter von 61 Jahren.

Der Deutsche prägte die Ära um die Ausnahmekönner Sven Hannawald und Martin Schmitt in den 90er- und 2000er-Jahren mit und sorgte für einen Skisprung-Boom in seinem Land. Beim Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt soll es eine Trauerminute für den ehemaligen Cheftrainer geben.