McDonald‘s in Innsbrucker Altstadt erstrahlt in neuem Look

Nach rund drei Wochen Umbauzeit präsentiert sich das McDonald's-Restaurant in der Innsbrucker Altstadt in neuem Glanz. Im Mittelpunkt der Modernisierungsarbeiten standen die Erneuerung des Eingangs- und des Gästebereichs – inklusive Beleuchtung.

„Wir haben ganz bewusst in den Umbau investiert, um unseren Gästen ein zeitgemäßes und angenehmes Restauranterlebnis zu bieten“, wird Franchisenehmer Markus Bock in einer Aussendung zitiert. Bock betreibt sechs McDonald's Restaurants in Innsbruck und Völs und beschäftigt dort insgesamt rund 230 MitarbeiterInnen.