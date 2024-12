Verschärfte Bußgeld-Regeln: Bei welchen Strafen Autofahrer in Italien tiefer in die Tasche greifen müssen

Rom – Zu schnell gefahren, Handy am Steuer, ein Glas zu viel: Beim nächsten Italien-Urlaub kann das richtig teuer werden. An diesem Samstag treten in dem bei Österreichern beliebten Reiseziel neue Bußgeldregeln in Kraft. So müssen Autofahrer künftig mindestens 250 Euro zahlen, wenn sie sich mit dem Smartphone in der Hand beim Telefonieren oder Chatten erwischen lassen. Für Wiederholungstäter kann sich die Strafe auf bis zu 1400 Euro und drei Monate ohne Führerschein erhöhen.