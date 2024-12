„Good Bye, Lenin!"-Regisseur überraschend verstorben

Wolfgang Becker wurde im Sauerland geboren, studierte in Berlin und gewann mit „Schmetterlinge“ einen Goldenen Leoparden beim Filmfest in Locarno.

Berlin – Der Regisseur Wolfgang Becker ist tot. Berühmt wurde er mit dem Film „Good Bye, Lenin!“ – darin sah man dem jungen Daniel Brühl zu, wie er die DDR für seine Mutter noch ein wenig länger aufrechterhält. Becker starb überraschend am Donnerstag, wie seine Agentur mitteilte. Becker wurde im Sauerland geboren, studierte in Berlin und gewann mit „Schmetterlinge“ einen Goldenen Leoparden beim Filmfest in Locarno.