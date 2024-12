„Das schönste frühe Geburtstags-Geschenk": Taylor Swift holt Billboard-Rekord

New York – Die US-Sängerin Taylor Swift ist mit einer weiteren Rekord-Auszeichnung in ihren 35. Geburtstag gestartet. Swift sammelte bei den Billboard Awards gleich zehn Preise ein und hat nun insgesamt 49 – mehr als jeder andere Musikstar. „Das ist das schönste frühe Geburtstagsgeschenk“, sagte Swift in einer im Voraus aufgenommenen Videobotschaft, die bei der Musik-Gala im TV wenige Stunden vor Beginn von Swifts Geburtstag ausgestrahlt wurde. „Es ist genau das, was ich wollte.“