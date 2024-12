Schwazer Adler sind auswärts weiterhin Pechvögel

Der Auswärtsfluch in der HLA Meisterliga konnte von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag in Hard nicht besiegt werden: Die Knappenstädter zogen beim Vorarlberger Spitzenteam denkbar knapp mit 33:34 (16:17) den Kürzeren und fuhren auch nach der siebenten Auswärtspartie in dieser Saison wieder mit leeren Händen heim. Die Tiroler müssen vor Weihnachten weiter hart um einen Platz unter den Top acht kämpfen.