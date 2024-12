Einfach Einfaches schenken: Letzte Chance für die Teilnahme an der Wichtelchallenge für Bedürftige

Innsbruck – „Was würde für Sie einen Unterschied in Ihrem Leben machen?“ Mit dieser Frage habe 2017 alles angefangen, erzählt Helene Prenner, Präsidentin des Vereins SELBSTundLOS. Auf der Suche nach einem Projekt, um Gutes zu tun, hatten ihre Mitgründer und sie eine obdachlose Frau kennengelernt. Diese antwortete schlicht: „Ein Wasserkocher.“ Eine kurze Online-Suche zeigte damals: Es gab 52 gebrauchte unter 20 Euro. Es sei simple und trotzdem so banal gewesen.

Aber nicht immer: „Einmal hat sich jemand Zeit in Form eines gemeinsamen Schnitzel-Essens gewünscht.“ Der Wichtel dieses Wunsches arbeite seit diesem besagten Essen sogar ehrenamtlich beim Verein. Auch in Tirol wünscht sich aktuell noch ein Junge, einmal mit einem Lamborghini mitfahren zu dürfen.

Natürlich habe es in all den Jahren auch eher ungewöhnliche Wünsche gegeben: Ein Karpfenfilet zum Beispiel, den sich der Bewohner einer Sozialeinrichtung nicht leisten konnte, aber traditionell für die anderen Bewohner als Weihnachtsschmaus zubereiten wollte. Oder ein Vogelhaus fürs Fenster, damit mehr Vögel kommen – der Herzenswunsch eines Tierliebhabers in Not.