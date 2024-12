„Es könnte jeden treffen“: Besondere Einsatzstaffel engagiert sich sozial

Sie helfen einen Tag lang in der Katharina-Stube der Caritas Tirol mit oder kochen Knödel für Menschen mit Suchterkrankungen.

Innsbruck – Kunden beraten, Überweisungen tätigen, Finanzierungen berechnen – das sind klassische Bank-Tätigkeiten. Essen an wohnungslose Personen verteilen, Knödel kochen in einer Einrichtung für Suchtkranke oder Mittagessen ausliefern, gehören normalerweise nicht dazu.

In einer Bank in Tirol wird das sogenannte „corporate volunteering“ – ein betriebliches Freiwilligenprogramm – großgeschrieben. Seit rund acht Jahren gibt es dort die „Einsatzstaffel“. Die Mitarbeiter:innen haben dabei die Möglichkeit, sich innerhalb der Arbeitszeit punktuell sozial zu engagieren. Sie helfen zum Beispiel in der Katharina-Stube der Caritas Tirol mit. Alle, die sich engagieren wollen, helfen einen Tag lang mit.