Ex-Spieler knockten Wattens aus, Kundl mit Vorentscheidung im Kampf um Play-off

Wattens - Lion Ramoser und vor allem Daniel Frischmann haben eine Vergangenheit bei den Wattener Pinguinen. Und just dieses Duo war am Freitagabend in der Ö-Eishockey-Liga beim 5:3-Auswärtssieg von Kundl in Wattens federführend.

Der Südtiroler Ramoser traf einmal, Frischmann - ein waschechter Wattener - schnürte sogar einen Dreierpack. Und damit konnten die siegreichen Gäste die Pinguine (als Fünfter außerhalb der Play-off-Ränge) auf sieben Punkte distanzieren. Was einer Vorentscheidung gleichkommt.

Während es für Wattens die dritte Niederlage in Serie war, rehabilitierte sich Kundl für die 0:1-Derbyniederlage zuletzt beim Lokalrivalen aus Kufstein, der am Samstag wohl mit dem tschechischen Rückkehrer David Hrazdira beim Tabellenführer in Lustenau gastiert.

Mils blieb makellos, Silz präsentierte Neuzugang

In der Tiroler Eishockey Liga kratzte Mils am sechsten (!) zweistelligen Saisonsieg und feierte am Freitag beim 9:1-Heimsieg über Wattens II den neunten Sieg im neunten Spiel. Christian Csics glänzte mit sechs Scorerpunkten (ein Tor, fünf Assists).

Kundl II gewann bei Schlusslicht Zirl mit 4:3. Die Silz Bulls präsentierten vor dem Heimspiel am Samstag gegen Götzens einen Neuzugang - Christian Pittl (zuletzt Wattens, Kundl) läuft künftig für die Oberländer auf. (dale)