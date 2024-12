Zwei Verletzte bei frontalem Zusammenstoß in St. Anton

St. Anton am Arlberg – Ein 32-jähriger Autolenker geriet am Samstagvormittag in St. Anton in einer Kurve einer Galerie auf der Arlbergstraße über die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Aufprall wurde das Auto des 32-Jährigen einige Meter zurückgeschleudert und es kam an der Tunnelwand zum Stillstand.