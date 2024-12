Papst Franziskus besucht Korsika

Papst Franziskus wird am Sonntag als erster Pontifex der Geschichte zu einem Besuch auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika erwartet. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken nimmt in der Inselhauptstadt Ajaccio an einem Kongress zur Volksfrömmigkeit teil. Damit sind Ausdrucksformen des Glaubens abseits von kirchlichen Feiern gemeint. Auf dem Programm steht auch eine Messe mit mehreren Tausend Gläubigen und ein Treffen mit Präsident Emmanuel Macron.

Für den 87-jährigen Franziskus ist es die letzte Auslandsreise in diesem Jahr. Er kehrt noch am Abend in den Vatikan zurück. Am Heiligen Abend wird der Papst im Rahmen der Christmette im Petersdom das sogenannte Heilige Jahr eröffnen. Dazu werden in den nächsten Monaten Millionen Pilger aus aller Welt in Rom erwartet. Solche "Heiligen Jahre", mit denen die katholische Kirche Pilgern einen Sündenerlass verspricht, finden regulär alle 25 Jahre statt.