Prozess gegen Egisto Ott wird am Mittwoch fortgesetzt

Der Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und den Ex-FPÖ-Politiker Hans Jörg Jenewein wird am 18. Dezember fortgesetzt. Mittlerweile beantwortet ist die Frage, ob Jenewein von der parlamentarischen Immunität geschützt ist - und zwar mit "Nein". Mit einem Urteil ist am kommenden Mittwoch noch nicht zu rechnen.

Nachdem der Prozessauftakt am 6. November mit den Plädoyers und Befragungen Otts und Jeneweins ohne große Überraschungen schnell vorüberging, sorgte der Verteidiger des Ex-Politikers zwei Tage später mit einem Stunt für Aufregung: Er brachte vor, ihm sei aufgefallen, dass die Strafverfolgungsbehörden die parlamentarische Immunität seines Mandanten bisher nicht thematisiert hätten. So hätten die inkriminierten Handlungen während seiner Zeit als Parlamentarier stattgefunden, die Justiz allerdings kein Auslieferungsbegehren an den Nationalrat gerichtet. Sowohl der Richter als auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft dürften davon überrumpelt gewesen sein, weshalb der Prozess zur Klärung der Rechtsfrage verschoben wurde.