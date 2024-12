Parteichefs wollen mehrheitlich stärkere EU

Einig waren sich die meisten Parteivorsitzenden darüber, dass die EU wirtschaftlich erstarken sollte. Meinl-Reisinger hofft auf eine globale wirtschaftliche Führungsrolle, Babler auf Investitionen in Wachstum, Innovation, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit und Nehammer auf einen "vollendeten Binnenmarkt". Kogler wünscht sich eine Fortsetzung des grünen Umbaus der Wirtschaft, und auch Nehammer will eine "erfolgreiche grüne Wende". In den nächsten 20 Jahren solle die soziale Säule der EU gestärkt werden, meinte Babler.

Nehammer betonte, dass es "selbstbewusste Nationen" brauche. Weiter geht Kickl, der nach gestärkten Mitgliedsstaaten ruft und - mehr als ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne, die sich sehr proeuropäisch äußerten - Kritik an der Union übt. Er hofft, dass es in 20 Jahren eine "selbstbewusste Regierung" in Österreich gibt, "die das Interesse der eigenen Bürger in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt und nicht in erster Linie den selbst ernannten Eliten in der EU gefallen möchte", Kickl wandte sich gegen "Vereinigte Staaten von Europa". Diese hatten die NEOS in der Vergangenheit gefordert.