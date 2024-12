Mann warf in Innsbrucker Innenstadt brennenden Pappbecher in Müllcontainer

Innsbruck – Ein Fall von Brandstiftung in der Museumstraße am Samstagabend beschäftigt die Polizei in Innsbruck. Gegen 22.50 Uhr konnte eine Passantin beobachten, wie ein unbekannter Mann einen Pappbecher anzündete und in einen Müllcontainer warf. Daraufhin flüchtete er.