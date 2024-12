Nur Hypo kann die Tiroler Cup-Ehre noch hochhalten

Innsbruck – Nach dem elften Liga-Sieg in Serie, dem letztlich souveränen 3:0 gegen Waldviertel am Samstagabend, schlug das Hypo Tirol Volleyballteam am Sonntag erneut in der Olympiahalle auf: Beim ersten Satz im Cup-Halbfinale gegen UVC Graz ließ der Tiroler Champions-League-Starter auf dem Weg zum klaren 25:17 die Muskeln spielen, ehe es im zweiten Satz (23:25) einen ersten Durchhänger gab. Die Kurskorrektur im dritten Durchgang (25:21) erfolgte, die Gäste aus der Steiermark muckten aber auch zu Beginn des vierten Satzes (6:6) noch auf, ehe die Hausherren dem Spuk ein Ende setzten (25:21) und mit einem 3:1-Sieg den Einzug ins Cup-Endspiel fixierten.

„Im zweiten Satz haben wir es nicht mehr geschafft, so viel Druck aufzubauen. Sie haben auch gut verteidigt. Aber am Ende haben wir es dann mit einer guten Leistung geschafft“, analysierte Sportdirektor Stefan Chrtiansky. Am Mittwoch wartet noch das Champions-League-Match in Mailand, der Liga-Alltag wird im alten Kalenderjahr dann am Samstag gegen Hartberg abgeschlossen.