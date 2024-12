Rodelunfall in Fügenberg: Frau mit Heli ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht

Sonntagnachmittag kam es in Fügenberg zu einem schweren Rodelunfall. Gegen 14.45 Uhr war eine 37-Jährige im Skigebiet „Spieljoch“ mit der Rodel talwärts unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet sie von der Rodelbahn ab und fuhr in den darunterliegenden Wald. Dabei prallte sie gegen einen Baum und verletzte sich schwer am rechten Fuß.