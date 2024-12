Verkehrsunfall in Sölden: Ötztaler Straße war für eine Stunde gesperrt

Sölden - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Sölden. Gegen 14.40 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf der Timmelsjochstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 56-Jähriger seinen Pkw auf der Ötztaler Straße Richtung Obergurgl.

In einem Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker wurden dabei verletzt. Während der 54-Jährige gimplich davonkam, musste der 24-Jährige nach notärtztlicher Versorgung an der Unfallstelle vom Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams verbracht werden. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.