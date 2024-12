Syrien: HTS-Anführer traf UNO-Sondergesandten Pedersen

Der Anführer der siegreichen Islamisten in Syrien, Mohammed al-Golani (Jolani), hat sich nach eigenen Angaben mit dem UNO-Sondergesandten Geir Pedersen getroffen. Er habe mit Pedersen in Damaskus über die "eingetretenen Veränderungen" diskutiert, "die eine Anpassung" einer Resolution des UNO-Sicherheitsrats aus dem Jahr 2015 "an die neue Realität" erforderlich machten, hieß es am Sonntag auf dem Kanal der Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) im Onlinedienst Telegram.