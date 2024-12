Syriens neue Machthaber zeigen sich offen für Dialog mit UNO

Der Anführer der Islamistengruppe HTS in Syrien, Mohammed al-Golani, zeigt sich offen für eine Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. In Damaskus traf er sich mit dem UNO-Sondergesandten Geir Pedersen, wie HTS mitteilte. Bei Telegram veröffentlichte die Miliz, die die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad nach einer Blitzoffensive stürzte, eine Erklärung in gemäßigtem Ton. Dazu veröffentlichte sie Fotos des Treffens, zu dem Golani in Hemd und Sakko erschienen war.