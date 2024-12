United dreht Manchester-Derby im Finish von 0:1 auf 2:1

Manchester United hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League das Stadtderby gegen City nach einem spektakulären Finish für sich entschieden. Der auf Platz 13 rangierende Rekordmeister lag beim Titelverteidiger bis zur 88. Minute 0:1 zurück, gewann dann aber noch 2:1 und holte damit den ersten Liga-Sieg nach zwei Niederlagen. Der Tabellenfünfte City wiederum verlor acht der jüngsten elf Pflichtspiele, der Rückstand auf Liverpool beträgt neun Punkte.

Dem Zweiten Chelsea fehlen nach einem Heim-2:1 gegen Brentford bei einem Match mehr nur noch zwei Zähler auf Liverpool. Tottenham gewann in Southampton 5:0. Oliver Glasners Crystal Palace fuhr in Brighton einen 3:1-Erfolg ein.

Lange Zeit verlief der Schlager in Manchester relativ ereignislos, beiden Teams war nach den Misserfolgen der vergangenen Wochen die Angst vor einer Niederlage anzumerken. City tat mehr für die Partie und wurde dafür in der 36. Minute belohnt, als Josko Gvardiol eine abgefälschte Flanke von Kevin de Bruyne per Kopf versenkte.