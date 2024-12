Südkoreas Regierungsparteichef tritt zurück

Südkoreas Regierungsparteichef Han Dong-hoon hat zwei Tage nach dem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. In einer live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz sagte Han, dass es ihm unmöglich geworden sei, seine Pflichten als Vorsitzender der konservativen Volksmacht-Partei (PPP) auszufüllen. Trotz parteiinterner Gegenreaktionen auf seine Forderung nach dem Amtsenthebungsverfahren bereue er diesen Schritt nicht.

Am Samstag wurde Yoon (ebenfalls PPP) nach einer Abstimmung im Parlament von seinem Amt enthoben. Übergangsweise übernimmt Ministerpräsident Han Duck-soo die präsidialen Amtsgeschäfte, ehe das Verfassungsgericht die finale Entscheidung trifft.

Yoon hatte am 3. Dezember überraschend das Kriegsrecht verhängt, es aber kurz darauf wieder aufgehoben. Die Opposition warf ihm daraufhin Verfassungsbruch vor und leitete ein Amtsenthebungsverfahren ein. Han hatte bereits zu Beginn der Staatskrise Präsident Yoon zu einem frühzeitigen Rücktritt aufgefordert. Nachdem Yoon der Aufforderung nicht nachgekommen war, hatte sich Han Dong-hoon öffentlich für das von der Opposition beantragte Amtsenthebungsverfahren ausgesprochen, was in seiner Partei auf heftigen Widerstand stieß.