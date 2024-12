Unfall auf Inntalautobahn bei Langkampfen: 26-Jähriger schlief am Steuer ein

Langkampfen – Am Sonntag gegen 19.15 Uhr kam es auf der Inntalautobahn bei Langkampfen zu einem Unfall durch Sekundenschlaf. Ein 26-jähriger Serbe war laut eigenen Angaben am Steuer seines Autos eingeschlafen. Das Fahrzeug kam daraufhin von der Straße ab und krachte in der Böschung in mehrere Bäume.