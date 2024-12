Großeinsatz zur Rettung von Höhlenforscherin in Norditalien: 32-Jährige sitzt verletzt fest

Die 32-jährige Forscherin Ottavia Piana verletzte sich am Samstag bei Kartierungsarbeiten in der Höhle „Abisso Bueno Fonteno“ und sitzt seitdem fest.

Bergamo – Rund 100 Personen sind in der italienischen Region Bergamo bei einer Rettungsaktion im Einsatz, um die Höhlenforscherin Ottavia Piana in Sicherheit zu bringen, die seit Samstag in der Höhle „Abisso Bueno Fonteno“ nach einem Sturz festsitzt. Zwei Ärzte erreichten am Sonntagnachmittag die 32-Jährige aus Brescia, die sich einige Beinfrakturen, sowie Verletzungen in der Brustgegend und im Gesicht zugezogen hat.