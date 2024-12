Warum der Musiker Raphael Neikes seine Heimat Axams vermisst

Seit vielen Jahren lebt der 34-Jährige in Mannheim, jetzt hat er mit einem seiner Projekte ein Beatles-Cover am Start. Und auch die kommende Green Vanilla Tour beginnt Ende Jänner in Tirol.

Axams – Seit zwölf Jahren lebt der Musiker Raphael Neikes jetzt schon in Mannheim. Seine Heimat vermisst er beinahe täglich. „Mir fehlen das Wasser, die Luft und auch die Menschen“, sagt der Musiker: „Es fühlt sich einfach anders an.“

Spiral Drive heißt eine die Band, welche Neikes 2017 in Mannheim gegründet hat und selbst produziert. Daneben ist er seit 2020 als Produzent und festes Bandmitglied der Tiroler Band „Mother‘s Cake“ aktiv. Musikalisch bringt die Band „Neo-Psychodelic-Rock“ auf die Bühne. Aktuell wird am dritten Studioalbum gearbeitet. Bereits am Markt sind „Visions in Bloom“ und „Unity“.

Drei Bands und viele Pläne

Aktuell gibt es eine neue Single der Band: Eine Coverversion des Beatles-Song „Tomorrow never knows“. Nicht nur der Song, auch eine limitierte „7inch Vinyl“ ist kürzlich via Stone Free Records auf den Markt gekommen. Was den 34-jährigen Neikes besonders freut: Der legendäre Künstler und Beatles-Freund Klaus Vorrmann finalisierte für die Coverversion von Spiral Drives eine Skizze, die ursprünglich für das 1966 erschienene Beatles-Album „Revolver“ gedacht war. Auch dessen Artwork hat Voormann designt. „Ein großes Stück Musikgeschichte“, sagt Neikes.

Die Band „Spiral Drive“ des Axamers Raphael Neikes veröffentlichte mit „Tomorrow never knows“ eine Coverversion des ikonischen Beatles Songs. © StoneFree Records

Der Tiroler Neikes ist als Musiker „breit aufgestellt“. „Von der Musik leben kann ich bereits seit 2017, also seit ich nicht mehr studiere“, erzählt er. Und er macht quasi alles selbstim Musik-Business. „ Produzieren, recording, mixen und mastern“. Zudem schreibt Neikes Songs und unterrichtet, sofern Kapazitäten frei sind, privat in seinem Studio Gitarre, Producing, Songwriting und Musiktheorie.„ Das mache ich aber immer weniger und sehr selektiv“, betont der Musiker.

Nach dem Erfolg ihrer millionenfach gestreamten Single„ Space Train“ und mehreren Tourneen durch Europa und sogar Südafrika will Neikes jetzt auch übersee den Markt erobern. „ Nachdem ein großer Teil unserer Fans in den USA und in Australien sitzt, wäre es ein logischer Schritt den Live-Markt Eintritt auf diesen Kontinenten zu wagen."

Tirol bleibt die Heimat

Aber auch die Heimat wird nicht vergessen. „Ich habe jetzt sogar noch eine Band in Tirol gegründet“, sagt Neikes. Sloth Rocket wird in nicht allzu ferner Zukunft das Live debut auf einer Tiroler Bühne geben. Und auch die Subkultur wird in Axams durch den von ihm mitbegründeten Verein „AKA-Alternative Kulturszene Axams“ prominenter vertreten werden. „Es gibt einfach sehr viel Volksmusik und auch Popmusik, aber wenig Subkultur.“

Und auch ein Tour-Heimspiel ist schon fixiert. Die Green-Vanilla Tour beginnt am 31. Jänner in Innsbruck, freut sich Neikes.