Wednesday Night Fever in Sölden – Wintersport & Genuss unter Sternen

Jeden Mittwoch bis 19. März bricht am Erlebnisberg Gaislachkogl das „Nachtfieber“ aus: Rasante Action beim Nachtrodeln und Nachtskilauf trifft auf Genussmomente beim Summit Dinner im ice Q oder im FALCON À-la-carte-Restaurant. Highlight für Bond-Fans: „ELEMENTS by Night“ – ein ikonisches Abenteuer unter Sternen.

Wer echte Abwechslung sucht, zählt neuerdings nicht die Tage bis zum Wochenende, sondern bis zur Wochenmitte. Zwischen 25. Dezember und 19. März verwandelt sich Sölden jeden Mittwoch nach Sonnenuntergang in den „Place to be“ mit einem vielfältigen Mix aus Wintersport, Action und Genuss.

Pistenspaß im Flutlicht

Der Nachtskilauf über den Lichtern von Sölden lockt jeden Mittwoch bis Ende März. © Bergbahnen Sölden / Christoph Nösig

Skifahren und Snowboarden bei Nacht – das hat seinen ganz eigenen Zauber. Klare, kalte Bergluft, absolute Stille und perfekt beleuchtete Pisten im Schein des Flutlichts schaffen ein intensives und unvergessliches Erlebnis. In Sölden erwartet Nachtsportler:innen eine top beleuchtete, 4 Kilometer lange Nachtskilaufpiste (Nr. 3, 3b, 10, 9). Sie führt von der Gaislachkogl-Mittelstation bis ins Tal und bietet für alle etwas: Entspannte Schwünge auf blauen Pisten oder rasante Abfahrten auf schwarzen Hängen, hier kommen Anfänger:innen genauso wie echte Routiniers auf ihre Kosten. Also warm einpacken, in den Feierabend schwingen und von 17.30 Uhr bis 21 Uhr die Freiheit auf Skiern genießen – die Gaislachkoglbahn I bringt alle Nachtskiläufer:innen bequem an den Start (letzte Abfahrt von der Mittelstation: 21.30 Uhr).

Abendliche Rodelpartie

Von der Gaislachkoglbahn Mittelstation führt die optimal präparierte und beleuchtete Rodelbahn hinunter nach Sölden. © Ötztal Tourismus / Rudi Wyhlidal

Wer zur Abwechslung auf Kufen talwärts gleiten möchte, gelangt gleich neben der Mittelstation der Gaislachkoglbahn an den Ausgangspunkt der Rodelbahn. Der Ritt hinab nach Sölden erstreckt sich über mehr als 7 Kilometer. Damit zählt die Bahn zu den längsten und spaßigsten Rodelbahnen Österreichs. Etwas Kondition beim Lenken, Bremsen und Beschleunigen ist also gefragt, doch die Strecke ist so angelegt, dass auch Familien und weniger Geübte sicher ans Ziel kommen. Das Night Ticket gilt übrigens für beide Erlebnisse – Nachtskilauf und Nachtrodeln – gleichermaßen. Wer keine eigene Rodel besitzt oder zu wenig Platz im Kofferraum hat, findet in den Sportgeschäften rund um die Gaislachkogl-Talstation viele Leihmöglichkeiten.

ELEMENTS by Night

„ELEMENTS by night“ bietet die Möglichkeit, das eigene Geheimagenten-Potenzial zu checken. © Ötztal Tourismus / Rudi Wyhlidal

Auch in der obersten Etage des Gaislachkogls bleiben jeden Mittwoch die Lichter länger an: Für Nachtschwärmer:innen mit einer Vorliebe für knallharte Helden öffnet die James-Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS ihre Türen. Nur wenige Schritte von der Bergstation entfernt, entfaltet sich auf über 3.000 Metern Höhe eine cineastische Welt voller Original-Requisiten, interaktiver Installationen und multimedialer Highlights aus 60 Jahren Bond-Geschichte. Auf zwei Ebenen tauchen Besucher:innen hautnah in die Faszination des berühmten Geheimagenten ein. Die nächtliche Atmosphäre und der Blick auf die schlafenden Bergriesen verleihen dem Abenteuer eine ganz besondere Intensität.

007 ELEMENTS – interaktive James Bond Erlebniswelt Tickets, Preise & Online-Ticketshop auf 007elements.com 1.300 m² Ausstellungsfläche Erlebniswelt mit 9 Kammern im Inneren des Berges Original Flugzeug-Wrack aus Spectre 360º Filminstallationen aus Londons Pinewood Studios The Plaza: Spektakuläre Freiluftterrasse auf 3.050 m Seehöhe

Genuss pur: Wednesday Night Dinner

Dinner à la carte verspricht das FALCON Restaurant – mit kreativen Gerichten und feinen Weinen. © Das Central Sölden / Rudi Wyhlidal

Neben sportlichen und popkulturellen Höhenflügen lockt der Gaislachkogl jeden Mittwochabend mit kulinarischen Ausnahme-Events. Beim Summit Dinner im ice Q nehmen Gourmets in Österreichs höchstgelegenem 2-Hauben-Restaurant Platz und lassen sich in der Drehkulisse von Spectre am Gipfel des Gaislachkogls auf 3.048 m verwöhnen. Das ambitionierte Küchenteam zaubert raffinierte Kreationen, inspiriert von den besten Produkten aus dem Alpenraum und perfekt ergänzt durch passende Weine renommierter Winzer.

Auch an der Mittelstation der Gaislachkoglbahn wird groß aufgekocht: Beim Dinner im FALCON À-la-carte-Restaurant treffen regionale Küche, erstklassiger Service, moderne Architektur und magische nächtliche Ausblicke aufeinander – für ein (Gourmet-)Erlebnis, das weit über den Tellerrand reicht.

Hochgenuss am Gaislachkogl Jeden Mittwoch, 25. Dezember 2024 bis 19. März 2025 Summit Dinner im ice Q Bergfahrt: 18.00 Uhr, Talfahrt: 22.00 Uhr Preis pro Person inkl. 5-Gang-Gourmetmenü € 169,00 Tipp: Warme Kleidung anziehen für eine angenehme Auffahrt! Rechtzeitige Tischreservierung empfohlen: T: +43 664 96 09 368, E: iceq@central-soelden.at À-la-carte-Dinner im FALCON Bergfahrt: ab 17.30 Uhr, Restaurant geöffnet ab 18.00 Uhr, letzte Talfahrt 21.30 Uhr, Tischreservierung erforderlich! T: +43 664 88 24 33 60, E: falcon@central-soelden.at

Gute Gelegenheit für eine Auszeit

Das Wednesday Night Fever in Sölden lädt alle Tiroler:innen ein, dem winterlichen Alltag eine spannende Wendung zu geben. Ob auf Skiern, mit der Rodel oder bei einem exklusiven Dinner: Der Gaislachkogl hält für jeden Geschmack das passende Highlight bereit. Und wer einmal den Reiz der Bergwelt unter dem Sternenhimmel erlebt hat, weiß: Der nächste Mittwoch kann gar nicht schnell genug kommen!

Tickets und Ermäßigungen Das Night Ticket gilt sowohl für den Nachtskilauf als auch für das Nachtrodeln und kostet für Erwachsene 18 Euro bei gültigem Skipass (sonst 21 Euro). Kinder (2010-2016) zahlen 10 Euro bei gültigem Skipass (sonst 11,50 Euro). Für Snowkids (2017-2020) kostet der Spaß nur 2 Euro. Abendverkauf an der Kassa der Gaislachkoglbahn (17.30 – 21.00 Uhr). Für Saisonkarteninhaber: innen und Besitzer:innen der Tirol Regio Card ist die Wednesday Night in Sölden inkludiert (ausgenommen Tirol Snow Card).