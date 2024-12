Scholz verliert Vertrauen des deutschen Bundestags und schlägt Auflösung vor

Berlin – Mit der Mehrheit von 394 Stimmen aus allen Parteien außer der SPD hat der deutsche Bundestag Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag – wie von Regierungs- und Oppositionsparteien geplant – das Vertrauen entzogen und so den Weg für die Neuwahl im Februar freigemacht. 207 Abgeordnete stimmten für Scholz, 116 enthielten sich.

Scholz Erklärung, warum er die Vertrauensfrage stellte, und die folgende über zweistündige Debatte vor der namentlichen Abstimmung war Wahlkampf pur. Für seine Entscheidung, die Dreier-Koalition zu beenden, sei die Frage ausschlaggebend gewesen, „ob und wie wir in unser Land investieren“, sagte Scholz. Wenn es ein Land auf der Welt gebe, das es sich leisten könne, in die Zukunft zu investieren, dann sei dies Deutschland. Deshalb müsse die Schuldenregel klug modernisiert werden. Politik sei kein Spiel. „In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife“, sagte er in Richtung FDP, die Protokollen zufolge den Koalitionsbruch in detailreicher Planung durchaus gewollt herbeigeführt hatte.