Erhebliche Schäden in Vanuatu nach Erdbeben im Südpazifik

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik östlich von Australien erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS verortete das Beben am Dienstag in einer Tiefe von etwa 57 Kilometern - ungefähr 30 Kilometer westlich von Vanuatus Hauptstadt Port Vila. Über mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor. Im Internet veröffentlichte Videos und Fotos zeigten schwerbeschädigte Gebäude und Fahrzeuge in der Hauptstadt Port Vila.