Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben in Vanuatu

Ein schweres Erdbeben hat den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik erschüttert. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von zehn Kilometern nahe der Hauptstadt Port-Vila, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Dienstag mitteilte. Nach dem Beben der Stärke 7,4 wurde für die Region eine Tsunami-Warnung herausgegeben, die aber später wieder aufgehoben wurde.

Bilder in den sozialen Medien zeigten zerborstene Fenster und eingestürzte Betonpfeiler eines Gebäudes, in dem ausländische Botschaften in der Hauptstadt untergebracht sind. Über mögliche weitere Schäden oder Opfer lagen zunächst keine Informationen vor. Vanuatu liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer Zone mit erhöhter seismischer Aktivität.