Chefin der Kulturbetriebe Burgenland: "Keine elitäre Blase!"

Die zur KBB gehörenden Häuser will Priber öffnen und Kooperationen eingehen. Der burgenländischen Kunst soll eine Heimat gegeben werden. "Ich möchte die Vielfalt erhalten und die Kultur für alle zugänglich machen." In der Struktur der Spielstätten soll es in nächster Zeit keine großen Veränderungen geben, erst in den vergangenen Jahren habe es Erweiterungen gegeben. In Mörbisch auf der Seebühne hält sie am Musical fest, das ein riesiger Erfolg sei: "Das Musical ist am Kern der Zeit, und die Bühne ist für Musical prädestiniert. Man muss mit dem Publikum mitgehen."