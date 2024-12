Serie geht weiter: Mehrere Schulen in St. Pölten von Bombendrohungen betroffen

Erneut gingen Bombendrohung gegen Schulen ein. Nachdem letzte Woche unter anderem zahlreiche Bildungseinrichtungen in Innsbruck Opfer solcher Drohmails wurden, waren diesmal Unterrichtsstätten in St. Pölten Opfer. Die Ermittlungen laufen.

St. Pölten – Nach nächtlichen Bombendrohungen per Mail gegen mehrere Schulen in St. Pölten sind die betroffenen Unterrichtsstätten am Dienstag geschlossen geblieben. Distance Learning sei angeordnet worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Der Kriminaldienst St. Pölten, das Landeskriminalamt Niederösterreich sowie das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) haben Ermittlungen aufgenommen.