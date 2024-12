Unfall auf Drautalstraße: Reifen von Zugmaschine löste sich und krachte gegen Lkw

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Drautalbundesstraße (B100) im Osttiroler Mittewald aus. Was war passiert? Wie die Polizei am Dienstagvormittag berichtet, verlor gegen 15 Uhr eine Lkw-Zugmaschine aus bisher unbekanntem Grund während der Fahrt ein Rad.