Lexis+ AI gelauncht

„Mit Lexis+ AI präsentieren wir ein bahnbrechendes juristisches Werkzeug, das dank modernster generativer AI-Technologien eine neue Ära der Effizienz und Präzision in der Rechtspraxis einläutet. Damit hat die Branche ab jetzt Zugriff auf ein Werkzeug der Zukunft, das gleich mehrere Stufen auf einmal nimmt“, so Andreas Geyrecker, Director Product Development LexisNexis Österreich.

„Das ist ein epochaler Meilenstein für die Zukunft des juristischen Arbeitens – und wir haben gerade erst angefangen. Wir sind stolz, dass wir die österreichische Rechts- und Steuerbranche beim Thema AI damit ganz nach vorn bringen“, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich.

LexisNexis geht mit Lexis+ AI einen weiteren Schritt in Richtung eines umfassenden Ökosystems an Lösungen für die Rechts- und Steuerbranche. Von Rechtsrecherche, Kanzleimanagement bis Workflows - zukünftig vereint in einem kompletten Werkzeugkasten des juristischen Arbeitens und angereichert mit der Power von Artificial Intelligence.