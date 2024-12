Christkinder aus Österreich brachten über 18.000 Geschenke nach Rumänien

Innsbruck, Wien - Die Kinder aus den ländlichen Regionen in Rumänien, die es nicht gewohnt sind, an Weihnachten reich beschenkt zu werden, sind aus allen Wolken gefallen. Im schönsten Sinne. Und verantwortlich für die strahlenden Gesichter sind Kinder aus Österreich, auch viele aus Tirol. Wie schon seit Jahren werden bei der „Weihnachtspakerlaktion“, organisiert von Clubs aus der Round-Table-Familie, Geschenke in Österreich gesammelt und zu Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen und Schulen in Rumänien gebracht. Heuer wurden bis Mitte Dezember genau 18.659 Pakete an Kinder überreicht - so viele wie noch nie.