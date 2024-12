Bandenstreit in Paris: 16-Jähriger vor Schule getötet

Paris – Bei einer Auseinandersetzung verfeindeter Jugendbanden ist in Paris ein 16-Jähriger in der Nähe einer Schule getötet worden. Der Bub sei tödlich am Kopf verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Tatwaffe, ein Messer, sei später auf dem Schulhof gefunden worden.