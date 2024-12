Schockierende Enthüllung: Versuchtes Attentat auf Papst im Irak

Hamburg – Auf der Reise von Papst Franziskus in den Irak im Jahr 2021 sind zwei Attentatsversuche verhindert worden. Das schreibt das deutsche Wochenmagazin Stern unter Berufung auf die neue Autobiografie des Papstes, aus der das Magazin laut Kathpress nach eigenen Angaben Passagen exklusiv vorab zitiert. Das Buch mit dem Titel „Hoffe“ („Spera“) soll am 14. Jänner zeitgleich in 80 Ländern veröffentlicht werden, wie der Kösel-Verlag im Oktober mitgeteilt hatte.

„Schon am Vortag waren wir bei unserer Ankunft in Bagdad gewarnt worden. Die Polizei hatte an die Sicherheitsabteilung des Vatikan Informationen der englischen Geheimdienste weitergeleitet: Eine junge Frau mit Sprengstoffgürtel, eine Kamikaze-Attentäterin, war nach Mossul unterwegs, um sich während des Papstbesuches in die Luft zu sprengen. Und ein Lieferwagen war mit der gleichen Zielsetzung unterwegs“, zitiert das Magazin.