"Wien 0815": Alltagsmikrodramen zu Coronazeiten auf Joyn

Eigentlich wollten Florian Drexler und Sophie Bösker "Wien 0815" als Bühnenstück herausbringen - doch dann kam die Pandemie. Also haben sich der Theaterregisseur, Musiker und Schauspieler und die Filmemacherin entschieden, das Projekt als Miniserie umzusetzen. Das Ergebnis ist ein liebevoller wie leichtfüßiger Blick auf das städtische Alltagsleben in Coronazeiten. Abrufbar ab 27. Dezember beim Streamingdienst Joyn.

Mit der Zeit bekommen die sehr lose eingeführten Hauptcharaktere nicht nur Konturen, sondern auch das Geschehen verästelt sich zunehmend. Neue Figuren sorgen für neue Handlungsstränge, die immer wieder ineinander verwoben sind oder sich zumindest kurz berühren. Mira versteckt sich vor ihrem Verlobten Thomas und hat deshalb Unterschlupf bei einem Freund, Bernhard, gefunden. Dieser wiederum ist unglücklich verliebt in den fast doppelt so alten Erich, der wiederum Joshuas Therapeut ist. Und Joshua selbst wohnt mit Qasem in einer WG zusammen - einem Mitglied jener aus Geflüchteten bestehenden Theatertruppe, mit der der Theaterregisseur gerade ein Stück als "Vampir-Drama" über die EU und ihren Umgang mit ärmeren Weltregionen erarbeitet. Er kämpft um die Finanzierung des Projekts in Zeiten, in denen der nächste Lockdown jederzeit kommen kann. Drogen im Kühlschrank spielen dann auch noch eine Rolle.