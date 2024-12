Neun Monate für Autolenker, der in Linzer Klimademo fuhr

Ein 56-Jähriger, der am 30. Juli mit seinem Pkw in eine Gruppe von Klimaaktivisten gefahren ist, hat am Mittwoch in Linz wegen Nötigung und versuchter schwerer Körperverletzung neun Monate bedingte Haft auf eine Probezeit von drei Jahren ausgefasst. Der Autofahrer zeigte sich umfassend geständig. Das Urteil ist rechtskräftig.