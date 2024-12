Prozess gegen Autolenker, der in Linzer Klimademo fuhr

Ein 56-Jähriger, der am 30. Juli in eine Gruppe von Klimaaktivisten gefahren sein soll, muss sich am Mittwoch in Linz wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Nötigung und Körperverletzung zur Last. Im Fall einer Verurteilung droht ihm bis zu einem Jahr Haft.