Verletzte Höhlenforscherin in Italien befreit, Tiroler an schwieriger Rettung beteiligt

Bergamo – Nach einem mehrtägigen, schwierigen Einsatz ist eine schwer verletzte Forscherin aus einer Höhle in Norditalien gerettet worden. Die 32 Jahre alte Ottavia Piana war am Samstag beim Erkunden der Höhle Abisso Bueno Fonteno bei Bergamo abgestürzt. In der Nacht auf Mittwoch brachten die Rettungsteams die auf eine Trage gebundene Frau ins Freie, wie die Berg- und Höhlenrettung mitteilte. Ein Helikopter flog die Frau daraufhin ins Krankenhaus.

Dick eingepackt und fest verschnürt auf einer Trage liegend hievten mehrere Retter die verunglückte Forscherin durch die engen und rutschigen Gänge der Höhle. Zentimeter für Zentimeter tasteten sie sich im Licht der Stirnlampen vor. Um 2.59 Uhr atmete die 32-Jährige wieder frische Luft – im Freien wartete in der Luft stehend ein Helikopter, der sie über eine Seilwinde heraufzog, um sie anschließend ins Krankenhaus zu bringen. Bei ihrem Absturz am Wochenende hatte sich die Frau schwer verletzt. Nach Angaben der Retter zog sie sich Wirbel- und Rippenverletzungen sowie Verletzungen im Gesicht zu.

Die Rettungsmission, die insgesamt rund 75 Stunden andauerte, gestaltete sich äußerst schwierig. Denn die erst 2006 entdeckte riesige Höhle am Nordufer des Iseo-Sees zwischen Bergamo und Brescia – ein enormes Labyrinth an unterirdischen Gängen, Wasserfällen und Seen – erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 50 Kilometern. Nicht einmal die Hälfte davon ist erforscht. Den Rettern gelang es jedoch, den letzten Abschnitt des Höhlenlabyrinths schneller als ursprünglich geplant zurückzulegen.

Innsbrucker an Rettung beteiligt

Seit Samstag lief in dem Höhlenlabyrinth die aufwendige Aktion. Mehr als 150 Freiwillige waren im Schichtbetrieb daran beteiligt, Medienberichten zufolge darunter auch ein Innsbrucker. Erschwert wurde die Rettungsaktion dadurch, dass die Verletzte nur an die Trage gebunden und damit waagrecht durch die enge Höhle transportiert werden konnte. Die Einsatzkräfte verbreiterten dazu Engstellen mit Mikrosprengungen.

Die Forscherin war mit mehreren weiteren Begleitern unterwegs, um den bisher unbekannten Teil der Höhle zu erforschen. Beim Abstieg in einen engen Tunnel verlor sie offenbar den Halt und rutschte mehrere Meter in die Tiefe. Während der Rettungsaktion wurde sie von insgesamt sechs ÄrztInnen und 8 PflegerInnen versorgt.

Bereits zum zweiten Mal in Höhle eingeschlossen

In derselben Höhle war die junge Frau bereits im Juli 2023 eingeschlossen. Sie verletzte sich damals bei einem Absturz am Bein und musste in einer schwierigen Rettungsmission aus der Höhle ins Freie gebracht werden. Damals konnte sie nach zwei Tagen gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.