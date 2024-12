Sprungspektakel & Ski-Highlight

Mit der Vierschanzentournee in Innsbruck und dem AUDI FIS Ski Weltcup der Damen in St. Anton am Arlberg warten im Jänner zwei absolute Topevents auf alle Tiroler Wintersportfans.

Am 4. Jänner stellen die weltbesten Skispringer beim legendären Bergiselspringen in Innsbruck im Rahmen der 73. Vierschanzentournee ihre Flugfähigkeiten unter Beweis. Tausende Fans verwandeln die einzigartige Schanzenanlage über den Dächern von Innsbruck jedes Jahr aufs Neue in einen stimmungsvollen „Hexenkessel“. Das Skisprung-Spektakel in der Landeshauptstadt mit den starken ÖSV-Adlern um Stefan Kraft zählt definitiv zu den absoluten Höhepunkten des Weltcup-Winters.

Eine Woche später sind die weltbesten Skirennläuferinnen auf einer der schwersten Strecken im gesamten Weltcupzirkus ordentlich gefordert. In St. Anton am Arlberg stehen mit einem Super-G und einer Abfahrt gleich zwei „Speed-Kracher“ auf dem Programm. Österreichs starkes Damen-Team um Abfahrtsweltcupsiegerin Conny Hütter peilt vor heimischem Publikum die Podestplätze an.

Informationen zu den Tickets und zur kostenlosen Anreise innerhalb Tirols bzw. Vorarlbergs finden Sie auf: www.skiaustriatickets.at

Programm Vierschanzentournee Innsbruck: Freitag, 03.01.2025 10:45 Uhr Training

13:30 Uhr Qualifikation ​ Samstag, 04.01.2025 12:00 Uhr Probedurchgang

13:30 Uhr Start Weltcupspringen