Neuer Marktauftritt der Landesbank: Hypo Tirol WohnRaum

Ein eigenes Zuhause – das ist mehr als nur vier Wände. Dort entsteht Raum zum Wohlfühlen und Wurzelnschlagen, ein Wert für Generationen und der Grundstein zur Absicherung der Lebensstandards im Alter. Es ist der Ort, an dem Sicherheit und Zukunft aufeinandertreffen. Mit dem Hypo Tirol WohnRaum-Center am Innsbrucker Bozner Platz schafft die Landesbank eine neue Anlaufstelle für Wohnträume und deren Verwirklichung.

Übrigens: Auch die Geschichte des sozialen Wohnbaus in Tirol ist eng mit der Entwicklung der Hypo Tirol Bank verknüpft. 1892 wurde mit einem Gesetz „betreffend die Begünstigung für Neubauten mit Arbeiterwohnungen“ erstmals in Tirol eine indirekte Wohnbauförderung ermöglicht. Auf dieser Basis setzte die Hypo Tirol Bank, damals die Tirolische Landes-Hypothekenanstalt, den Grundstein für die Entwicklung der Wohnbauförderung und damit des sozialen Wohnbaus. Auch heute noch verwaltet die Hypo

Ergänzend zum Hypo Tirol WohnRaum Center am Innsbrucker Bozner Platz finden die Tirolerinnen und Tiroler selbstverständlich auch direkt in den Regionen einen kompetenten Ansprechpartner in puncto Wohnraumfinanzierung – nämlich in jeder Hypo Tirol Geschäftsstelle.