2025 – ein Schlüsseljahr für Tirols Industrie

Die Tiroler Industrie steht unter massivem Druck: Drei Jahre Rezession im produzierenden Sektor haben viele Betriebe an die Belastungsgrenze gebracht. Während 2024 bereits ein schwieriges Jahr war, könnten sich die Probleme 2025 weiter verschärfen. Ein wesentlicher Faktor ist der massive Anstieg der Produktionskosten, allen voran der Lohnstückkosten, die seit 2021 in Österreich um 30,2 % gestiegen sind. Gepaart mit erneut gestiegenen Energiepreisen untergräbt diese Entwicklung die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Tiroler Betriebe. Gleichzeitig hat die schwache Wirtschaft in der EU die Nachfrage nach Tiroler Produkten deutlich reduziert. „Diese Fehlentwicklungen treffen nicht nur große Unternehmen, sondern wirken sich auf die gesamte Lieferkette und zahlreiche regionale Arbeitsplätze aus“, warnt IV-Tirol-Präsident Max Kloger.