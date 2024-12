Soziales Engagement der Sparkassen

Die Unterstützung der Gesellschaft ist ein zentraler Punkt des Gründungsauftrags der Tiroler Sparkassen. Auch im Jahr 2024 wurden wieder zahlreiche Initiativen umgesetzt. Pünktlich zu Weihnachten werfen die Sparkassen einen Blick zurück.

Tiroler Sparkasse: Benefizabend zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Tirol

Das Team Private Banking der Tiroler Sparkasse lud Anfang Dezember zum traditionellen Rück- und Ausblick auf die Kapitalmärkte, der dieses Jahr als Benefizabend auch ganz im Zeichen von finanzieller Gesundheit und Vorsorge stand: Das Event kam zur Gänze der Österreichischen Krebshilfe Tirol zugute. Rund 100 Gäste folgten der Einladung ins Haus der Musik in Innsbruck und unterstützten den guten Zweck im Rahmen einer Tombola mit exklusiven Gewinnen. Am Ende des Abends konnte ein Spendenscheck in der Höhe von 10.415 Euro an die Österreichische Krebshilfe Tirol übergeben werden.

Dem Christkind hilfreich zur Seite stehen die Mitarbeiter:innen der Sparkasse Kufstein. © Sparkasse Kufstein

Sparkasse Kufstein: Christkindlpost hilft in Not geratenen Familien

In Kufstein ging die Christkindlpost in ihr sechstes Jahr. Die Unterstützer:innen helfen dort, wo selbst kleinste Weihnachtswünsche aus finanziellen Gründen unerreichbar scheinen. Zwischen Ende November und 17. Dezember konnten die von unterschiedlichen Sozialeinrichtungen gesammelten und anonymisierten Wunschzettel in den Sparkassen-Filialen in Kufstein und Wörgl abgeholt und anschließend erfüllt werden. Neben Geschenken stand es den Helfer:innen auch frei, Freude in Form von Gutscheinen oder überwiesene Geldspenden zu bereiten.

Dank der Elektrofahrrad-Rikschas, gesponsert von der Privatstiftung Lienzer Sparkasse, sind die Wohn- und Pflegeheimbewohner:innen mobil. © Freiwilligenzentrum Osttirol

Privatstiftung Lienzer Sparkasse: Rikscha-Projekt für Wohn- und Pflegeheime

Die Privatstiftung Lienzer Sparkasse sponserte Rikschas für Osttiroler Wohn- und Pflegeheime. Mit den Elektrofahrrad-Rikschas können die Heimbewohner:innen kleine Ausfahrten in ihrer Region machen und Freude, frische Luft und Abwechslung abseits des oft eintönigen Heimalltags tanken. Ehrenamtliche, speziell geschulte Pilot:innen, die sich für den guten Zweck in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen, sitzen dabei am Steuer der Rikschas. Das Projekt wurde vom Freiwilligenzentrum Osttirol initiiert.

Vorstandsdirektor Johannes Haid (3.v.l.) mit den Verantwortlichen des Roten Kreuzes bei der Scheckübergabe in der Schwazer Innenstadt. © Sparkasse Schwaz

Sparkasse Schwaz: Herzenswünsche erfüllen

Die Sparkasse Schwaz unterstützt mit einer großzügigen Spende in der Höhe von 9.000 Euro das Rotkreuz-Wunschmobil-Projekt des Roten Kreuzes Schwaz. Die Initiative startet im neuen Jahr 2025 und ermöglicht es schwer kranken Menschen, letzte Herzenswünsche zu erfüllen. Das Projekt wird ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliches Engagement getragen. Die Scheckübergabe fand am 13. Dezember in der Schwazer Innenstadt vor der Zentrale der Sparkasse Schwaz statt.