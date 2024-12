30 Jahre Staunen: Der Riese feiert Geburtstag

Seit 1995 begeisterten die Swarovski Kristallwelten mehr als 17 Millionen Gäste, und im Jubiläumsjahr wird ein ganzes Jahr der Freude gefeiert.

Ob Mode, Kultur oder Luxus: Noch bis 31. Januar 2025 zeigt die Sonderausstellung „Illuminating Creativity“ eindrucksvoll die strahlende Inspirationskraft von Kristall.

Besonders für Familien gibt es in den Ferien spezielle Angebote, die auch für regelmäßige Besucher*innen der Swarovski Kristallwelten neue Facetten beleuchten. In den Osterferien verstecken sich rund um den Riesen 30 funkelnde Ostereier, die gewitzte Kinder bei der beliebten Osterralley aufspüren. Rund um Pfingsten feiert der Riese seinen 30er mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

In den Sommerferien sorgt nicht nur die Wunderkammer „Silent Light“ mit Minusgraden und echtem Schnee für Abwechslung: Kleine Gäste toben am Wasserspielplatz und im Spielturm, während eine Fahrt im Karussell für alle Besucher*innen im Tagesticket enthalten ist. Akrobatik, Freude und Staunen bietet das Sommerfestival, zu dem die Swarovski Kristallwelten internationale Performer in den Garten des Riesen einladen.

„Das Jubiläumsjahr des Riesen feiern wir gemeinsam mit allen Tiroler*innen.“ Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski Kristallwelten

Erst kürzlich wurden zwei neue Wunderkammern des Künstlers Rafael Lozano-Hemmer in den Swarovski Kristallwelten eröffnet. „Pulse Voronoi“ macht sichtbar, was wir für selbstverständlich annehmen: Der eigene Herzschlag, so individuell wie ein Fingerabdruck und doch etwas, das alle Menschen vereint, wird sichtbar und hörbar in den 7.000 Kristallen der Wunderkammer. In der Klanginstallation „Kristallstimmen“ kristallisieren sich aus dem Stimmengewirr von mehr als 50 Sprachen die Geschichten von Swarovski Mitarbeiter*innen aus der ganzen Welt heraus.

Welche Sinne die nächste Wunderkammer anspricht, wird schon bald enthüllt, verrät Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski Kristallwelten: „30 Jahre Staunen in den Swarovski Kristallwelten ist ein schöner Anlass, um gemeinsam mit allen Tirolerinnen und Tirolern zu feiern. Viele unserer Stammgäste sind gemeinsam mit dem Riesen groß geworden, haben Geburtstage und manche sogar ihre Hochzeit bei uns gefeiert. Sie haben unsere Transformation begleitet, neue Wunderkammern mit uns eröffnet und Sommerfestivals zelebriert. Und so soll auch unser Jubiläumsjahr erfüllt sein mit vielen Momenten des Staunens. Wir arbeiten mit einer international renommierten Künstlerin an einer neuen Wunderkammer, die bereits im Mai eröffnet wird.“

Im Herbst erwartet die Gäste eine Neuauflage des Halloween Festivals, das Glanz, Grusel und Halloween-Bräuche unterschiedlichster Kulturen feiert.

Weitere Geburtstagsüberraschungen und alle Details und Termine werden im Laufe des Jahres auf swarovski.com/kristallwelten verraten.